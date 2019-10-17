Adıyaman'da trenin çarptığı kadın öldü

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ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, hemzemin geçitten geçmeye çalışan Medine Arkçı (89), yolcu treninin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, öğleden sonra Kurugeçit Mahallesi´ndeki hemzemin geçitte meydana geldi. Adana-Malatya seferini yapan yolcu treni, hemzemin geçitten geçmeye çalışan Medine Arkçı´ya çarptı. Ağır yaralanan Arkçı, olay yerine çağrılan ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesi´ne götürüldü. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:09

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