Adıyaman'da trenin çarptığı kadın öldü

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, hemzemin geçitten geçmeye çalışan Medine Arkçı (89), yolcu treninin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kaza, öğleden sonra Kurugeçit Mahallesi´ndeki hemzemin geçitte meydana geldi. Adana-Malatya seferini yapan yolcu treni, hemzemin geçitten geçmeye çalışan Medine Arkçı´ya çarptı. Ağır yaralanan Arkçı, olay yerine çağrılan ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesi´ne götürüldü. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
ADIYAMAN
17 Ekim 2019 Perşembe
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