Kahta Belediyesi’nde toplu iş sözleşmesi sevinci

Adıyaman’ın Kahta Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşmelerinde mutabakata varılarak, işçileri kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı’yı ziyaret eden Hizmet İş Sendikası Adıyaman Şube Başkanı Hasan Kılınç ve sendika yöneticileri Belediye Konferans salonunda Başkan Turanlı ile birlikte toplu iş sözleşmesini imzaladı.

Yapılan toplu sözleşme ile çalışanların sosyal hakları, ücretleri, çalışma koşulları ve ekonomik dengeleri gibi birçok konuda karşılıklı hoş görü ile uzlaşı sağlandığını belirten Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, “Çalışanlarımızın refahı için üzerimize düşeni yapıyor ve aynı zamanda da tüm personelimizin haklarını da gözetiyoruz. Bu anlamda da çalışanların emeğinin karşılığını alması ve onların haklarının korunması adına bu imzalar atıldı. Bu noktasında her türlü adımı atmaktan çekinmeyeceğiz. Çünkü biz belediyedeki çalışanlarımızla beraber büyük bir aileyiz. Dün olduğu gibi bugünden sonra da tüm çalışanlarımız emeğinin karşılığını alacak. Kahta Belediyesi işçisinden memuruna kadar tüm çalışanları ile büyük bir ailedir. Bu ailenin huzuru için elimizden gelen her şeyi yapacağız.

Tüm gayretimiz personelimizin daha verimli çalışabilmesi içindir. Bunun için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Yapılan toplu sözleşme ile çalışanlarımızın sosyal hakları, ücretleri, çalışma koşulları ve ekonomik dengeleri gibi birçok konuda karşılıklı hoş görü ile uzlaşı sağlandı” diye konuştu.

Toplu iş sözleşmesi için atılan imzaların ardından belediye personeline göstermiş olduğu hoşgörü ve özveriden dolayı İbrahim Yusuf Turanlı’ya, Hizmet İş Sendikası Adıyaman Şube Başkanı Hasan Kılınç tarafından plaket takdim edildi.

ADIYAMAN 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:10

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