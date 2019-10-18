Adıyaman'da tarihi eser kaçakçılığına: 2 gözaltı

ADIYAMAN'ın Tut ilçesinde, jandarmanın şüphe üzerine durdurduğu otomobilde tarihi eser ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Çiftlik-Akçabel yol ayrımında, sürücüsü ile plakası açıklanmayan otomobili, şüphe üzerine durdurdu. Otomobilde yapılan aramada tarihi 2 sikke, 1 balta, 1 gürz, 1 çekiç başı, 1 kama ve 1 kılıf ele geçirildi. Tarihi eserler, muhafaza altına alınırken, otomobildeki 2 şüpheli sorguya alındı.
ADIYAMAN
18 Ekim 2019 Cuma
- İMSAK 05:10
- GÜNEŞ 06:30
- ÖĞLE 12:17
- İKİNDİ 15:24
- AKŞAM 17:54
- YATSI 19:09