Adıyaman'da tarihi eser kaçakçılığına: 2 gözaltı

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ADIYAMAN'ın Tut ilçesinde, jandarmanın şüphe üzerine durdurduğu otomobilde tarihi eser ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Çiftlik-Akçabel yol ayrımında, sürücüsü ile plakası açıklanmayan otomobili, şüphe üzerine durdurdu. Otomobilde yapılan aramada tarihi 2 sikke, 1 balta, 1 gürz, 1 çekiç başı, 1 kama ve 1 kılıf ele geçirildi. Tarihi eserler, muhafaza altına alınırken, otomobildeki 2 şüpheli sorguya alındı.



ADIYAMAN 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:10

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