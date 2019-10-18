Başkan Deniz’den okul bütçesi açıklaması

Eğitim BirSen ve MemurSen Adıyaman Şube Başkanı Ali Deniz, okullara bütçe verilmesi konusunda tepki göstererek, "Ucu parasız okulparalı okul ayrımına varan bu durum en başta eğitimöğretime zarar veriyor" dedi.

Başkan Ali Deniz, yaptığı açıklamada okullara bütçe verilmesinin yanlış olduğunu belirterek, “Yöneticilerimiz, okulların mali ihtiyaçlarını karşılamak için ayırdıkları zamanı, eğitimöğretimin kalitesi için ayrılan zamandan harcamak zorunda kalıyor. Yöneticilere okullara bağış toplamamaları için baskı uygulayan idare, zorunlu harcamalar için kaynak üretmekten kaçınıyor. Ucu parasız okulparalı okul ayrımına varan bu durum en başta eğitimöğretime zarar veriyor. Okullarımız, okulveli iş birliğini zedeleyen, yönetici/öğretmen ile velileri karşı karşıya getiren, yöneticileri mağdur eden, adaletsiz uygulamalara ve mağduriyetlere fırsat veren bütçesizlik sorunundan kurtarılmalıdır. Okula bütçe vermek, eğitime kalite getirmektir” dedi. Eğitim BirSen Adıyaman Şubesi istişare toplantısında konuşan Ali Deniz, “Okul yöneticilerinin, okulların mali ihtiyaçlarını karşılamak için ayırdıkları zamanı, eğitimöğretimin kalitesi için ayrılan zamandan harcamak zorunda kaldıklarını, yöneticilere okullara bağış toplamamaları için baskı uygulayan idarenin, zorunlu harcamalar için kaynak üretmekten kaçınıyor. İfa ettikleri vazife itibarıyla genel idare hizmetleri sınıfına giren ama öğretmen statüsünde değerlendirilen okul yöneticilerinin, fiilen yaptıkları göreve uygun olarak genel idare hizmetleri sınıfına alınmasını istiyoruz. Genel idare hizmetleri sınıfından sayılmayan, maaş bordrosunda bile müdür yazmayan, yöneticiliği ‘ikinci görev’ olarak adlandırılan okul müdürlerinin saygınlığının tescillenmesi, profesyonelleşmesi ve yaptığı işe göre statü kazanması için genel idare hizmetlerine geçirilmeleri zorunludur. Bu gerçekleşirse, okul müdürlerinin verimliliği, performansı, saygınlığı, dahası eğitimin başarısı artacaktır” diye konuştu.

ADIYAMAN 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:10

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