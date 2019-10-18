İKA yönetim kurulu toplantısı Adıyaman’da yapıldı

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İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) 2019 yılı Ekim ayı Yönetim Kurulu Toplantısı, Kilis Valisi Recep Soytürk Başkanlığında Adıyaman Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Toplantı öncesi Kilis Valisi Recep Soytürk, Gaziantep Valisi Davut Gül ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Vali Aykut Pekmez’i makamında ziyaret etti. Vali Aykut Pekmez, misafirlerini valilik girişinde karşılayarak valilik makamında bir süre sohbet etti.

Makam ziyaretinin ardından toplantıya geçildi. Kilis Valisi Recep Soytürk Başkanlığında düzenlenen toplantıda, ajansın 2019 yılında yaptığı faaliyet ve çalışmalar değerlendirildi.

Toplantı, dilek ve temennilerin ardından sona erdi.

Düzenlenen toplantıya, Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, ATSO Başkanı Mustafa Uslu, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi ve İKA Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz katıldı.

ADIYAMAN 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:10

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