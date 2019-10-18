Kursiyerler Gaziantep’i gezdi

Adıyaman'ın Sincik ilçesine bağlı Çamdere Köyü halı dokuma kursunda proje eğitimine katılan kursiyerler Gaziantep ilini gezdi.

İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen ‘Geçmişimi geleceğime dokuyorum’ projesi kapsamında Çamdere Köyü halı dokuma kursundaki kursiyerler, Sincik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Gaziantep iline gezi düzenlendi.

Gezi programı hakkında bilgi veren Sincik Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hüseyin Meriç, “Geziye Çamdere Köyünde halı üretimine katılan bayanlar katıldı. Gezi kapsamında tur rehberi eşliğinde Gaziantep Şahinbeyler Özgecan Hanımlar Gençlik Merkezi, İslam Bilim Tarihi Müzesi, Milli Mücadele Müzesi, şehreküstü konakları, şıh hamamı, pişirici kastelleri, bakırcılar çarşısı ve hayvanat bahçesi gezildi. Gaziantep’ te yöresel yemeklerin tadına da bakan kursiyerler gezmenin memnuniyetini yaşadılar” dedi.

Gezi ile ilgili açıklama yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın, “Çamdere Köyünde halı atölyesi ve el dokuması halı üretimi kursları ile köye bir renk kattığımızı düşünüyorum. Köy halkının Gaziantep il gezisi ile birlikte bakış açılarına olumlu katkısı olacağını düşünüyorum. Gezinin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Proje finansman desteği için İpekyolu Kalkınma Ajansına, proje ortağımız Sincik Kaymakamlığına, gezi esnasında yardımlarını esirgemeyen Şahinbeyler Belediye Başkanlığına şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

ADIYAMAN 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:10

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