Kadın kursiyerler Mehmetçik için hatim indirdi

Adıyaman Belediyesi Kadın ve Gençlik Merkezlerindeki kurslarda eğitim gören kursiyerler ve eğitmenler, düzenlenen programda Mehmetçik için hatim indirip dua etti.

‘Barış Pınarı Harekatı’na katılan askerler için daha önce okunan Kur’anı Kerim’in hatim duasını yapıp, mevlit okutan Kadın ve Gençlik Merkezi yöneticileri, kursiyerler, eğitmenler ve gönüllü bayanlar, Mehmetçiğe dua etti.

Gerçekleştirilen etkinlikle ilgili kısa bir bilgi veren Kadın ve Gençlik Merkezleri Koordinatörü Yasemin Delibaş, Barış Pınarı Harekatı’na katılan askerlerimiz için okunan Kur’anı Kerim’in hatim duasının düzenlenen bir programla yapıldığını dile getirdi. Delibaş, "Operasyon başladıktan kısa bir süre sonra kursiyerlerimize dağıttığımız cüzlerin okunmasından dolayı bir hatim ve mevlit programı düzenledik. Bu etkinliğimizde kadınlarımız tarafından okunan Kur’anı Kerim’in hatimi yapılıp, ardından mevlit okutuldu. Sınırda, güvenliğimiz için mücadele eden Mehmetçiğimize dua eden bayanlarımıza şerbet dağıtarak etkinliğimiz sonlandırdık. Emeği geçen tüm kursiyerlerimize, eğitmenlerimize ve mahalle sakinlerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Benzer bir etkinlik Toplumsal Gelişim Merkezi kursiyerleri tarafından TOGEM’de gerçekleştirildi. TOGEM Akif Ersoy Toplantı Salonunda bir araya gelen kursiyerler, ‘Barış Pınarı Harekatı’nda bulunan Mehmetçik için Yasini Şerif ve Fatih Suresi okuyarak, askerlerimize dua etti.

ADIYAMAN 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:10

GÜNEŞ 06:30

ÖĞLE 12:17

İKİNDİ 15:24

AKŞAM 17:54

YATSI 19:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.