Muhtarlar, Başkan Kılınç ile bir araya geldi

Adıyaman’da, mahalle muhtarları, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’ı ziyaret ederek, rozet taktı.

Adıyaman Belediyesi Başkanlık Makamında gerçekleşen ziyarette, Adıyaman’daki muhtarlar derneği başkanları ve muhtarlarla bir süre sohbet eden Başkan Kılınç, tüm muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutladı.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’tan sonra söz alan Adıyaman’daki dernek başkanları, verdiği desteklerden dolayı Başkan Kılınç’a ve ekibine teşekkür etti.

Ziyaret sonrası Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği Başkanı Abdulkadir Geylani Taş, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’a muhtarlık rozeti takdim etti.

ADIYAMAN 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:10

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