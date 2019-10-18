Adıyaman’da, gıda, yöresel ürünler ve hediyelik eşya fuarı başladı

Medya Trend Fuarcılık ve Organizasyon tarafından Adıyaman’da bu yıl 4.’sü Gıda, Yöresel Ürünler Hediyelik Eşya ve El Sanatları Fuarı başladı.

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Fuar Merkezi’nde bu yıl 4.’sü düzenlenen 4.’sü Gıda, Yöresel Ürünler Hediyelik Eşya ve El Sanatları Fuarı, 1827 Ekim tarihleri arasında açık kalacak.

Önceki günlerde Suriye’de Barış Pınarı Harekatında terör örgütü YPG/PKK tarafından vurularak şehit olan Adıyamanlı Piyade Uzman Onbaşı Mesut Çelik için fuarın açılış töreni düzenlenmedi. Şehit için açılışı yapılmadan başlayan fuar, Adıyamanlı vatandaşlardan büyük ilgi görmeye başladı. 85 Firmanın yer aldığı firmanın 20’si Adıyaman firması olurken geriye kalan 65 firma ise farklı illerden katılım gösterdi.

Fuarla alakalı bilgiler veren Medya Trend Fuarcılık ve Organizasyon Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gül, “ Fuarımızı bugün ziyaretçilerimize açtık. Sabah saat 10’dan akşam saat 22’ye kadar fuarımız devam edecek. Fuarımız 10 gün sürecek. Adıyaman Belediyesi şehir içi otobüsleri de fuar alanına kadar yolcu taşıyacak. Otobüsler, fuar sonuna kadar sabah saat 10:00 17.00 arasında hizmet verecek. Ben fuarda emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ederken, bütün halkımızı da fuar alanımıza davet ediyorum” diye konuştu.

ADIYAMAN 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:10

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