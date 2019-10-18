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Jandarmadan tarihi eser operasyonu

İHA

Jandarmadan tarihi eser operasyonu

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Tut ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, yapılan tarihi eser operasyonunda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Tut ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, yapılan çalışmalar kapsamında Tut ilçesi ÇiftlikAkçabel Karayolunda durdurulan bir otomobil içerisinde arama yapıldı. Gerçekleştirilen aramalarda 2 adet sikke, 1 adet balta, 1 adet gürz, 1 adet çekiç başı, 1 adet kama ve 1 adet kılıf ele geçirildi. Tarihi eserlere jandarma ekiplerince el konulurken otomobilde bulunan 2 şahıs gözaltına alındı.
Konuyla alakalı soruşturma sürüyor.

ADIYAMAN

18 Ekim 2019 Cuma

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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