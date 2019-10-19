Polis memurunu şehit eden teröristler etkisiz hale getirildi

ADIYAMAN'ın Sincik ilçesinde, devriye görevi yapan polis memuru Taha Uluçay'ı(30) otomatik tüfekler ile ateş açarak şehit eden PKK'lı 2 terörist, jandarma tarafından etkisiz hale getirildi.

Sincik ilçe merkezinde, 26 Temmuz gecesi devriye görevi yapan polis memuru Taha Uluçay ile ekip arkadaşına, denetim yaptıkları eczaneden çıkarken, PKK'lı teröristler tarafından otomatik tüfekler ile ateş açıldı. Saldırıda ağır yaralanan Uluçay, kaldırıldığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına rağmen şehit oldu.

ÇATIŞMA ÇIKTI

Dün gece merkeze bağlı Akçalı köyü kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Özel Harekat ekipleri tarafından yürütülen operasyonda çıkan çatışmada PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi. 2 PKK'lının Taha Uluçay'ı şehit eden teröristler olduğu ortaya çıktı.



ADIYAMAN 19 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:11

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