Tuz Hanı Proje bedelinin yarısını Bakanlık karşılayacak

Adıyaman Valiliği İl Özel İdaresi tarafından yapımına başlanan Tuz Hanı Projesi Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği ile kısa sürede tamamlanacak.

AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, yaptığı açıklamada Kültür ve Turizm Bakanlığına yapılan talep üzerine protokol imzalandığını ve gerekli olan ödeneğin yarısı Bakanlık tarafından karşılanacağını söyledi.

Aydın, “2 bin 450 metrekare arsa üzerine inşa edilen Tuz Hanı yaklaşık 200 yıllık bir geçmişe sahiptir. Adıyaman ‘Oturakçı Pazarı’ çarşısında bulunan tarihi Tuz Hanının restore edilerek gelecek kuşaklara aktarılması ilimiz turizmi için çok büyük önem taşımaktadır

Tuz Hanı restorasyonuyla, şehir merkezinde bir cazibe merkezi oluşturarak, han içerisinde yer alan dükkan ve mekanların turizme yönelik hizmet ve iştigal konularını içeren yeni iş imkanlarını ortaya çıkaracaktır.

Yapı, restorasyonu ve yeniden yapım kısımları tamamlandıktan sonra zemin katta 8 dükkan, zemin katta 19, 1. Katta 20 olmak üzere toplam 39 adet oda kısımlarından oluşacaktır. Toplamda 2 bin 252,60 metrekare kapalı alana sahiptir” ifadelerini kullandı.

ADIYAMAN 19 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:11

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