Başkan Turanlı muhtarlarla bir araya geldi

19 Ekim Muhtarlar Günü dolaysıyla Kahta Muhtarlar Derneğinde kutlama yapıldı.

Kutlamaya Kahta İlçe kaymakamı Saadettin Doğan, Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Kahta Jandarma Üsteğmen Salih Furkan Sağlam, Kahta İlçe emniyet Müdürü Kenan Sertyalçın, Muhtarlar ve dernek yöneticileri katıldı.

Muhtarlar Derneğinde muhtarlarla bir araya gelen Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, muhtarların talep, görüş ve önerilerini dinledi.

Muhtarların mahalle sakinler ile belediye arasında birer köprü olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Turanlı, gerçekleşen görüşme hakkında kısa bir değerlendirmede bulundu.

Başkan Turanlı, “Muhtarların yerel yönetimdeki yeri ve önemi gerçekten çok büyük. Belirli aralıklarla muhtarlarımız ile bir araya geliyor ve fikir alışverişinde bulunuyoruz. Mahallelerimizin istek ve sorunları dinliyoruz. Muhtarlıklar bizim için çok önemlidir. Bir mahallenin neye ihtiyaç duyduğunu, ne istediğini, ne gibi sorunları olduğunu en iyi bilecek kişi, o mahallenin muhtarıdır. Mahalle sakinlerimizle belediyelerimiz arasında köprü oluşturan muhtarlarımız, vatandaşların isteklerini ve taleplerini bize aktarıyorlar. Biz de hızlı bir şekilde mahallenin ihtiyaçlarını yerine getirmeye çalışıyoruz" dedi.

Kahta Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Sait Çetinkaya ise gerçekleştirilen toplantıdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Turanlı’ya ve programa katılan tüm misafirlere teşekkür etti.

ADIYAMAN 19 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:11

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