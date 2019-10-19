Samsat'ta Muhtarlar Günü kutlandı

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar günü dolayısıyla program düzenlendi.

Samsat Kaymakamı Halid Yıldız'a nezaket ziyaretinde bulunun köy ve mahalle muhtarları Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda bir toplantı gerçekleştirildi.

Samsat Kaymakamı Halid Yıldız burada yaptığı açıklamada, muhtarlık müessesinin yerel yönetimler ve demokrasinin en eski örneğini oluşturduğunu belirterek, köy ve mahallelerde vatandaşların her türlü sıkıntılarında ilk başvurdukları resmi merciler olduğunu ifade etti.

Kaymakam Yıldız, "Muhtarlarımız, vatandaşlarımız ile devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı bir rol oynarlar. Vatandaşların ilk başvurdukları resmi makamlardır. Kamu yönetiminde Muhtarlarımız çok zor, zor olduğu kadar da önemli rol üstlenmişlerdir. Yönetimde adil, şeffaf, tarafsız ve hakkaniyete dayalı hizmet etme durumundadırlar. Bu önemli günde Muhtarlarımıza başarılar dilerken, vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu.

Daha sonra kamu kurum ve kuruluş amirleri ile birlikte Atatürk Baraj Gölü kıyısında Muhtarlarımız yemekte buluştu.

ADIYAMAN 19 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:11

GÜNEŞ 06:31

ÖĞLE 12:17

İKİNDİ 15:23

AKŞAM 17:53

YATSI 19:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.