Başkan Yıldırım’dan Vali Demirtaş’a ziyaret

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Adana Valisi Mahmut Demirtaş’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Vali Mahmut Demirtaş’ın Adıyaman’da çok değerli hizmetlerde bulunduğunu ifade eden Belediye Başkanı İskender Yıldırım, “Valimiz Adıyaman’da görev yaptığı süre boyunca ve sonrasında vatandaşlar tarafından çok sevilen sayılan değerli bir isim oldu. Adıyaman’ın sayın valimizde ayrı bir yeri olduğu gibi bizde de sayın valimizin çok ayrı özel bir yeri var. Kendisine nezaket ziyaretinde bulunduk, çalışmalarımızı anlattık. Misafirperverliğinden ötürü valimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Vali Mahmut Demirtaş ise Başkan Yıldırım’a ziyaretinden dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

ADIYAMAN 20 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:12

GÜNEŞ 06:32

ÖĞLE 12:17

İKİNDİ 15:21

AKŞAM 17:51

YATSI 19:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.