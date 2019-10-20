Aranan şahıslar tek tek yakalanıyor

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından son 20 günde aranması bulunan 18 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü polis ekipleri tarafından Ekim ayı başı itibariyle haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan toplam 18 kişi yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı. Yakalanan şahıslar, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Konuyla alakalı soruşturma sürüyor.

ADIYAMAN 20 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:12

GÜNEŞ 06:32

ÖĞLE 12:17

İKİNDİ 15:21

AKŞAM 17:51

YATSI 19:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.