Başkan Yıldırım, Başkan Karalar ile bir araya geldi

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Adıyaman’ın Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Adana Büyükşehir Belediyesi Taş Binada gerçekleşen ziyarette konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ziyaretinden dolayı Belediye Başkanı İskender Yıldırım’a teşekkür ederek, "Bugün değerli kardeşimiz Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım’ı belediyemizde ağırladık. Başkanımıza nazik ziyaretinden dolayı teşekkür ediyor, tüm Gölbaşılı hemşehrilerimize selamlarımı iletiyorum” diye konuştu.

Belediye Başkanı İskender Yıldırım ise misafirperverliğinden ötürü Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’a teşekkür etti.

ADIYAMAN 20 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:12

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