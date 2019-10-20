Adıyaman 1954 Spor:3- Nizip Spor: 2

TFF BAL Ligi 2. Grupta mücadele veren Adıyaman 1954 Spor, kendi sahasında karşılaştığı Nizip Spor’u 32 mağlup etti.

Adıyaman Atatürk Stadında oynanan TFF BAL Ligi 2. Gruptaki maçta Adıyaman 1954 Spor rakibi Nizip Spor’u evinde ağırladı. Maçın 3. Dakikasında ev sahibi takım oyuncusu Yunus Emre Eserdi’nin attığı gol ile Adıyaman 1954 Spor 10 öne geçti. Maçın 10. Dakikasında rakip takım oyuncusu Oğuzhan Afşin’in attığı gol ile maç 11 oldu. Çekişmeli geçen maçın 17.Dakikasında Adıyaman 1954 Spor oyuncusu Halil Akhan’ın attığı gol ile maç 21 oldu. Maçın 22. Dakikasında Adıyaman 1954 Spor Oyuncusu Tugay Komşu’nun attığı gol ile maçın ilk yarısı 31 tamamlandı.

Maçın ikinci yarısında ise dakika 66’da Nizip Spor oyuncusu Ali Yıldırım’ın attığı gol ile maç 32 oldu.

4 dakika uzatmalara gidildi. Gidilen uzatmalarda başka gol gelmeyince maç 32 tamamlandı.

ADIYAMAN 20 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:12

GÜNEŞ 06:32

ÖĞLE 12:17

İKİNDİ 15:21

AKŞAM 17:51

YATSI 19:07

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