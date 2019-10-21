Otomobilin çaptığı çocuk yaralandı

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ADIYAMAN'da, yolun karşına geçmeye çalışırken, otomobilin çarptığı Hatem Azer (13) yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Eskisaray Mahallesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Hatem Azer'e, İdris Gülbağlar yönetimindeki 02 HY 007 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Azer, yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, ambulansla Azer'i Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Hatem Azer'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



ADIYAMAN 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:13

GÜNEŞ 06:33

ÖĞLE 12:17

İKİNDİ 15:20

AKŞAM 17:50

YATSI 19:05

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