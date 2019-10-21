Sepetli motosiklet takla attı: 1 yaralı

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Çataltepe köyü girişinde sepetli motosikletin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesinden Çataltepe köyü istikametine giden İbrahim Uzungüney idaresindeki plakasız motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Yaşanan kazada sürücü İbrahim Uzungüney yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

ADIYAMAN 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:13

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