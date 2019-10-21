Minibüs, şarampole devrildi: 2 yaralı

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Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüsün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, M.Ş., idaresindeki plakası öğrenilemeyen minibüs, Adıyaman Kahta Karayolu Samsat yol ayrımında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Meydana gelen kazada minibüs sürücüsü M.Ş., ile minibüste bulunan A.B., yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla alakalı soruşturma sürüyor.

ADIYAMAN 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:13

GÜNEŞ 06:33

ÖĞLE 12:17

İKİNDİ 15:20

AKŞAM 17:50

YATSI 19:05

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