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Başkan Kılınç: “Haksız kazanca el uzatanın elini keseriz”

İHA

Adıyaman Belediyesi'nin yaptığı araç ihalesiyle ilgili ortaya atılan iddialara düzenlediği basın toplantısında yanıt veren Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, "İlk gün dediğimiz gibi beytülmale sahip çıkmak en asli görevimizdir. Bu konuda hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayız" dedi.

Başkan Kılınç: “Haksız kazanca el uzatanın elini keseriz”

Adıyaman Belediyesi’nin yaptığı araç ihalesiyle ilgili ortaya atılan iddialara düzenlediği basın toplantısında yanıt veren Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, “İlk gün dediğimiz gibi beytülmale sahip çıkmak en asli görevimizdir. Bu konuda hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayız” dedi.
Adıyaman’da, siyasi bir parti il başkanı tarafından, Adıyaman Belediyesi’nin yaptığı ‘Muhtelif araçların ve iş makinelerinin kiralanması hizmet alımı’ ihalesiyle ile ilgili ortaya atılan iddialara düzenlediği basın toplantısında cevap veren Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, ihalede hiçbir usulsüz durumun söz konusu olmadığını belgelerle açıkladı.
Adıyaman Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilen ve yerel ve ulusal medya temsilcilerinin yer aldığı toplantıda konuşan Başkan Kılınç’a, Belediye Başkan Vekili Demirhan Seçilmiş, Belediye Başkan Yardımcıları Şerif Ayaz ve Mithat Töken ile ilgili birim müdürleri ve personel eşlik etti. Toplantıda yaptığı konuşmada, yolsuzluk ve usulsüzlük konusunda hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayacağını yineleyen Başkan Kılınç, "İşin başından beri söylüyorum, burası beytülmaldir, yanlışa göz yummam, yanlış yapanın da gözünün yaşına bakmam. Herkes şunu iyi bilsin ki, hak ve hukuktan başka hiçbir bagajımız yok. Bilindiği gibi bu teknik bir konu, bir takım rakamlar çarpıtılarak veriliyor. Teknik detayları arkadaşlarımız sizlerle paylaşacak. Ancak şunun bilinmesini istiyorum ki, bu kadar zamlara rağmen bir önceki dönemle hiçbir fiyat farkı yok. Bu memleket hepimizin arkadaşlar, gelin hep birlikte güzel işler yapalım. Güzel birlikteliklerle bu memleketi hak ettiği yerlere ulaştıralım. Bunun için de birbirimizin ayağına dolanmaktansa motive edici, neler yapabilirizi konuşalım. Biz hep katılımcı belediyecilikten yana olduk. Bir şey varsa gelin paylaşın birlikte yapalım” şeklinde konuştu. Söz konusu iddialara belgelerle cevap veren Başkan Vekili Demirhan Seçilmiş, “Bahse konu olan konuyla ilgili olarak, Belediyenin 45 milyon TL’sinin israf edildiği gibi bir başlık kullanılmıştı. Öncelikle buna cevap vermek istiyorum. 45 milyon TL’lik bir yolsuzluğun olabilme realitesini bir yana bırakın, ihtimali bile yoktur. Bahsedilen işimiz, ‘Muhtelif Araçların ve İş Makinalarının Kiralanması Hizmet Alımı’ işidir. Süresi 36 ay, yani üç yıldır. Maliyeti de bu üç yıl için 84 milyon 500 bin 892 TL’dir. Kamu İhale Kanununun 19. Maddesi gereğince açık ihale usulüyle yapılmış olup, 8 Ağustos 2019 tarihinde bu konuyla ilgili Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP)’nda bunu yayımlandı. Bu yayım üzerine 22 firma şartname almış, ihaleye de 3 firma katılmıştır. İhale dökümanının içinde 131 adet araç, 42 adet şoförle beraber, 20 adet şantiye personeli ve bunların müteahhit firma tarafından sağlıklı bir biçimde belediyemizin hizmetini yürütmesi amaçlanmıştır. Bu ihalenin belediyemiz açısından en avantajlı olduğu nokta, ihale 3 yıllık olmasına rağmen hiçbir şekilde yıldan yıla bir artış söz konusu olmayacaktır. Yani burada ne akaryakıt fiyatı, ne kasko, ne aracın sigortası, bakımı, onarımı, yağı, lastiği gibi bütün masraf kalemleri sabit kalacak. Bu fiyatın sabitliğiyle beraber açıklamada söz konusu olan araçların gerek cins olarak, gerekse fiyat olarak bizce yeterince değerlendirme yapılmaksızın ve doğru olarak saptanmadığı kanaatindeyiz. Burada 36 milyon 350 bin TL gibi bir sıfır araç bedelini tespit etmişler, ikinci el için de aynı araca 14 milyon 495 bin TL gibi bir bedel tayin edilmiş. Şimdi tabi böyle bir rakam yok. Ama açıklamada deniliyor ki, “Belediye bunları kiralamak yerine satın alma yoluna gitse daha karlıydı.” Çelişki aslında bu cümlenin kendi içerisinde arkadaşlar. Burada 36 milyon 350 bin TL’ye alınan araç bir yıl sonra 14 milyon 495 bin TL’ye düşecek. Aldınız, ertesi gün aracınız ikinci el. Kaldı ki bu araçlar belediyeler dışında başka bir alanda kullanılmaya yaramadığı için ikinci el piyasası yok denecek kadar az. Bundan dolayı sıfırını almak oldukça yanlış bir durum olur. Devletin de şimdiki politikası kiralama yönünde. Bizim de burada kiralama yolunu tercih etmemizin sebebi, Maliye Bakanlığı’nın bu konudaki tavsiye kararıdır. Yine ihalede verilen tekliflerdeki araç kiralama bedelleriyle ilgili olarak, kiralama bedelinin binek araçlardaki kasko değerinin yüzde 2’sini aşmayacağı bizim ihalemizle sağlanmıştır. Bu açıdan da ihalemizde herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Ancak açıklamayı yapan bir siyasi partinin il başkanı, bu yüzde 2’lik kasko bedelini de gözünden kaçırmıştır. Çünkü böyle bir şeyin olabilme imkanı bile yoktur. Bu mevzuatla sabit. Yüzde 2’den fazla olunca bu işlemin yapılabilme şansı yok. Sonuç olarak, bu asılsız açıklamayı yapan şahıs isterse bu ihaleyi kendi yaptığı hesaba göre 74 milyon 502 bin 486 TL üzerinden iddia ettiği 46 milyon 201 bin 097,32 kuruş çıkarıldığında, bu miktar için kamu zararı olduğunu söylüyor, ortaya çıkan bedel 28 milyon 302 bin 388 TL. Eğer bu arkadaşımız isterse ihaleyi derhal feshederek, bu bedelle ihaleye girip alabileceğini huzurunuzda belirtmek istiyorum. Bizim yaptığımız işte kanuna, mevzuata aykırı hiçbir durum söz konusu değildir. Biz her şeyi en iyi biçimde, adalete uygun yapmaya gayret ediyoruz” diye konuştu.

ADIYAMAN

21 Ekim 2019 Pazartesi

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