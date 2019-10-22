Yaşlı kadın, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Altın fiyatları haftasonu ne kadar?

Bugün ne oldu?

O da modaya uydu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADIYAMAN Besni ilçesinde, Şengül Alaca (86), yalnız yaşadığı evinde yakınları tarafından ölü bulundu.

Besni'de yalnız yaşayan Cemre Alaca´dan haber alamayan yakınları, öğle saatlerinde eve geldi. Yakınları, defalarca kapıyı çalmasına rağmen sonuç alamayınca 1'nci kattaki evin penceresinden içeri baktı. Alaca'yı yerde hareketsiz gören yakınları, polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Gelen itfaiye ekibinin pencere korkuluğunu ve camını girerek girdiği evde, sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde Cemre Alaca'nın öldüğü belirlendi.

Cemre Alaca'nın cansız bedeni, otopsi için hastane morguna götürüldü.



ADIYAMAN 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:14

GÜNEŞ 06:34

ÖĞLE 12:17

İKİNDİ 15:19

AKŞAM 17:49

YATSI 19:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.