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Yaşlı kadın, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

DHA

ADIYAMAN Besni ilçesinde, Şengül Alaca (86), yalnız yaşadığı evinde yakınları tarafından ölü bulundu.

ADIYAMAN Besni ilçesinde, Şengül Alaca (86), yalnız yaşadığı evinde yakınları tarafından ölü bulundu.
Besni'de yalnız yaşayan Cemre Alaca´dan haber alamayan yakınları, öğle saatlerinde eve geldi. Yakınları, defalarca kapıyı çalmasına rağmen sonuç alamayınca 1'nci kattaki evin penceresinden içeri baktı. Alaca'yı yerde hareketsiz gören yakınları, polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Gelen itfaiye ekibinin pencere korkuluğunu ve camını girerek girdiği evde, sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde Cemre Alaca'nın öldüğü belirlendi.
Cemre Alaca'nın cansız bedeni, otopsi için hastane morguna götürüldü.

ADIYAMAN

22 Ekim 2019 Salı

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