Adıyaman’da, uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

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Adıyaman’da, uyuşturucuyla mücadele konusunda çalışmalarını aralıksız bir şekilde devam ettiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde şafak vakti uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. İki farklı adrese yapılan operasyonda S.A., ile M.Ö., isimli 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Operasyonda 20 gram bonzai maddesi ise ele geçirildi.

Konuyla alakalı soruşturma sürüyor.

ADIYAMAN 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:14

GÜNEŞ 06:34

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