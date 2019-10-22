Adıyaman’da, uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Adıyaman’da, uyuşturucuyla mücadele konusunda çalışmalarını aralıksız bir şekilde devam ettiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde şafak vakti uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. İki farklı adrese yapılan operasyonda S.A., ile M.Ö., isimli 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Operasyonda 20 gram bonzai maddesi ise ele geçirildi.
Konuyla alakalı soruşturma sürüyor.
ADIYAMAN
22 Ekim 2019 Salı
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