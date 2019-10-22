Kültür elçileri şehri gezip, kültürü tanıdı

Adıyaman Belediyesi tarafından hayata geçirilen ‘Kültür Elçileri’ projesi kapsamında Adıyaman’a gelerek şehrin tarihi ve dini mekanlarını gezen, 30 farklı ülkeden öğrenci, şehrin zenginliklerine hayran kaldı.

Adıyaman’da misafir edildikleri 3 gün boyunca Nemrut Dağı başta olmak üzere, Sahabe Safvan Bin Muattal Türbesi, Cendere Köprüsü, Atatürk Barajı ile Adıyaman’ın tarihi ve turistik birçok mekanını gezerek, yakından tanıma fırsatı bulan 30 kişilik bayan öğrenci grubu, ziyaretlerinin son gününde Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’ı makamında ziyaret ederek, kendilerine böyle bir imkan sağlanmasından dolayı teşekkür etti.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette, Başkan Kılınç’tan Adıyaman’ın tarihi, kültürü, coğrafyası, ekonomik ve sosyal yapısı ile ilgili bilgiler alan öğrenciler, Adıyaman’da çok sıcak bir şekilde karşılandıklarını dile getirdi.

Başkan Kılınç, “Adıyaman Belediyesi’nin hayata geçirdiği bu projeyle Adıyaman’ı yakından tanıma fırsatımız oldu. Burada bulunmaktan çok memnunuz. Adıyaman insanının yakın ilgi ve alakası ile misafirperverliğine hayran kaldık. Bizi misafir etmenizden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bir gönül ve soy bağımız bulunan kardeşlerimizi ilimizde ağırladığımız için mutlu olduk. Kendilerine Türk toplumunun misafirperverliğini ve sıcakkanlılığının hala var olduğunu göstermek istedik. Hepsinden birer turizm elçisi olarak ülkelerine gittiklerinde ülkemizi ve ilimizi anlatmalarını istiyoruz” diye konuştu.

Ziyarette, Azerbaycanlı öğrenci Kemale Fatullayeva söylediği ‘Sarı Gelin’ türküsüyle herkesin beğenisini topladı.

Ziyaret, öğrencilerin kendi ülkelerine özgü hediyeleri, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’a takdim etmesiyle sona erdi.

ADIYAMAN 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:14

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