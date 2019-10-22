Onkoloji uzmanı göreve başladı

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine atanan onkoloji uzmanı Dr. İbrahim Çil hasta kabulüne başladı.

89.Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü ile Adıyaman’a, atanan Onkoloji Uzmanı Dr. İbrahim ÇİL Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde göreve başladı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fatih Doğan, “Hastanemiz de onkoloji doktorumuzun göreve başlamasıyla onkoloji kliniğimiz sadece il merkezine değil tüm bölgeye hizmet edecek seviyeye geldi. Açıldığı günden itibaren ilimize ve bölgemize en üst düzeyde sağlık hizmeti sunan hastanemiz, il dışına sevkleri de büyük oranda azaltmış bulunmaktadır. Hastanemizde verilen sağlık hizmetlerinin kalitesini ve standardını yükseltmeye yönelik çalışmalara devam edeceğiz" diye konuştu.

ADIYAMAN 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:14

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