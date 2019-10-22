Vali Aykut Pekmez’den Besni ilçesine ziyaret

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, sorunları yerinde tespit edip çözüm yolları bulmak amacıyla bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Besni ilçesini ziyaret etti.

Besni ilçe ziyaretinden Vali Aykut Pekmez’e İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy ve İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder eşlik etti. Vali Pekmez’i Kaymakamlık binası girişinde Besni Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Eyüp Emre ve ilçe yöneticileri karşıladı. Karşılama sonrası Kaymakamlık makamına geçerek ilçenin tarihi, kültürü, coğrafi yapısı, kamu yatırım ve hizmetler ile ihtiyaç ve sorunları hakkında Kaymakam Bedirhan İmamoğlu’ndan brifing alan Vali Aykut Pekmez, brifingde ilçede yürütülen çalışmalar ile eğitim, sağlık, tarım, hayvancılık ve kırsal kesime yönelik çalışmalar değerlendirilip, sorunların tespiti ve çözüm önerileri konusunda görüş alış verişinde bulunuldu. Kaymakamlık ziyareti sonrası Vali Aykut Pekmez ve beraberindeki heyet, Besni Belediye Başkanlığını ziyaret ederek, belediyenin Besni ilçe merkezinde yürüttüğü çalışmalar hakkında Belediye Başkanı Mehmet Eyüp Emre’den bilgi aldı.

Belediye ziyaretinin ardından Vali Aykut Pekmez, ilçe jandarma komutanlığı ve ilçe emniyet müdürlüğünü ziyaret ederek, ilçe merkezi ve kırsal kesimdeki genel asayiş uygulamaları hakkında bilgi aldı.

Vali Aykut Pekmez, Besni ilçe ziyaretinin son bölümünde Besni Adliyesine geçerek Cumhuriyet Başsavcısı Aysun Erol ve hakimleri ziyaret etti.

ADIYAMAN 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:14

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