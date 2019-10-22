Vali Aykut Pekmez’den Besni esnafı ve STK’lara ziyaret

Çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Adıyaman’ın Besni ilçesin giden Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, kaymakamlık ziyaretinin ardından esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Besni ilçesinde esnaf ve vatandaşlar ile oda ziyaretlerinde Vali Aykut Pekmez’e Besni Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve Besni Belediye Başkanı Mehmet Eyüp Emre eşlik etti.

İlçe merkezinde faaliyet gösteren esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelen Vali Aykut Pekmez, ziyaret ettiği esnaf ve vatandaşlarla tek tek tokalaşarak bir süre sohbet edip iş durumunu sordu.

Esnaf ziyareti sonrası Vali Aykut Pekmez ve beraberindeki heyet, Besni Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, ziraat odası başkanlığı, şoförler odası ile küçük sanayi sitesini ziyaret ederek, oda başkanları ve yönetim kurulu üyeleri ile bir süre sohbet edip, yürüttükleri faaliyet ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

ADIYAMAN 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:14

GÜNEŞ 06:34

ÖĞLE 12:17

İKİNDİ 15:19

AKŞAM 17:49

YATSI 19:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.