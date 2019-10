Milletvekili Tutdere, Adıyaman’ın sulama sorununu meclise taşıdı

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman’ın sulama sorununu meclis gündemine taşıyarak açıklamalarda bulundu.

Sulama projelerinin biran önce hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Milletvekili Tutdere, “Fırat Nehri'nin kenarında, Kerbela gibi susuzluktan kavrulan Adıyaman'ımızın sulama projelerini bir an evvel hayata geçirin.

Verimli tarım topraklarına sahip olan Adıyaman’ın tarım arazilerinin yüzde 80,1'inde kuru tarım, yüzde 19,9'unda da sulu tarım yapılmaktadır. Adıyaman'ımız GAP kapsamında olmasına rağmen, aradan geçen süreye rağmen sulama projeleri bugüne kadar tamamlanamamıştır. İktidar tarafından yapımına başlanan ancak bir türlü bitirilemeyen barajlarda da çalışmalar durma noktasına gelmiştir. Adıyaman'ın sulama sorununu bir an evvel çözün, yapımına başlanan ve henüz tamamlanamayan barajlar için gerekli ödeneği mutlaka ayırın, Fırat Nehri'nin kenarında, Kerbela gibi susuzluktan kavrulan Adıyaman'ımızın sulama projelerini bir an evvel hayata geçirin. Sulu tarım derdimize derman olacaktır” diye konuştu.

