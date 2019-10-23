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Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Askerlik Şubesinde çevre düzenlemesi gerçekleştirildi.

Şehir genelinde çalışmalarına hız kesmeden devam eden Adıyaman Belediyesi, vatandaşa olduğu kadar kamu kurumlarına da desteklerini sürdürüyor. Varlık Mahallesinde bulunan Adıyaman Askerlik Şubesi’nin çevre düzenleme çalışmalarını gerçekleştiren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, şube içerisine parke taşı döşedi. Askerlik Şubesi bahçesinde ve etrafında gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi veren Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, yapılan çalışmaların en kısa süre içerisinde tamamlanacağını dile getirdi.

ADIYAMAN 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:15

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