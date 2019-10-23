3. Çevreyolunun Fatih Mahallesi kısmı asfaltlandı

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, 3. Çevreyolu’nun Fatih Mahallesinde asfalt çalışması yaptı.

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 3. Çevreyolu’nun Fatih Mahallesi kısmında asfalt serim çalışmalarına başladı. Çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, 3. Çevreyolunun asfaltlama işlemini kısım kısım yaptıklarını ve yolun tamamını kısa süre içerisinde bitirmeyi planladıklarını dile getirerek, “Kamulaştırma çalışmaları tamamlandıktan sonra kısa süre içerisinde yıkılan yapılar ve asfalt öncesi yapılan plentmiks çalışmalarından sonra yolda asfaltlama çalışmalarına başladık. Yolu kısa süre içerisinde bitirmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bu anlamda verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı çevre sakinlerinden özür diliyoruz” diye konuştu.

Yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren çevre sakinleri ise emeği geçenlere teşekkür etti.

ADIYAMAN 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:15

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