AHBAP Gönüllüleri çevre temizliği yaptı

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Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP), gönüllüleri Adıyaman’da, çevre temizliği yaptı.

AHBAP’ın Adyaman’da bulunan gönüllü üyeleri tarafından Altınşehir Mahallesi Altınşehir Cami bahçesinde çevre temizliği gerçekleştirildi. Gönüllüler, ellerine taktıkları eldivenlerle cami bahçesinde tek tek çöp toplayarak bunları poşetledi. Gönüllüler, cami bahçesi ve çevresinde yaptıkları temizlik programında topladıkları çöpleri daha sonra paketler halinde çöp konteynırlarına attı. Gönüllüler, bu tür etkinlikleri yapmaya devam edeceklerini belirtti.

ADIYAMAN 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:15

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