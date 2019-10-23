Köy okulunda bilim fuarı düzenlendi

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Adıyaman İndere (Zey) Köyü Ortaokulunda bilim fuarı düzenlendi.

Merkeze bağlı İndere Köyü Ortaokulunda düzenlenen bilim fuarına Adıyaman Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Fehmi Çelik, Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, emniyet müdür yardımcıları katıldı. Bilim fuarında öğrencilerin hazırlamış oldukları projeler tek tek incelendi. Okul Müdür Yardımcısı Ramazan Ünal, okulun daha çok bilimsel projelere imza atabilmesi için ellerinden gelen bütün çabayı gösterdiklerini söyledi.

ADIYAMAN 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:15

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