Yağmurda sığındıkları ağaca yıldırım düşen çift yaralandı

ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde çiftçilik yapan Mehmet Ali Koç ve eşi Hanım Koç, yağmurdan sığınmak için girdikleri ağaca yıldırım düşmesi ile yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı İncirli köyünde meydana geldi. Tarlada çalışan Mehmet Ali Koç ve Hanım Koç, yağmurun başlamasıyla tarlada bulunan ceviz ağacının altına sığındılar. Bir süre sonra çiftin bulunduğu ağaca büyük bir gürültüyle yıldırım düştü. Yıldırımın etkisi ile yere yığılan çift olayı görenlerin ihbarı ile gelen sağlık ekipleri tarafında Çelikhan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

ADIYAMAN 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:15

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