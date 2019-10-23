Traktör römorkunda 'esrar' ele geçirildi: 1 gözaltı

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ADIYAMAN'da, polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği ve narkotik köpeği Zeta´nı da yer aldığı operasyonda, traktör römorkuna saklanmış 575 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri merkeze bağlı bir köydeki evde uyuşturucu madde olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Polis ekipleri belirlenen adrese narkotik köpeği Zeta´nı da katıldığı operasyon düzenlendi. Operasyonda evde ve çevresinde yapılan aramada traktörün römorkuna gizlenmiş satışa hazır halde 575 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, ev sahibi M.T.'yi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.



ADIYAMAN 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:15

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