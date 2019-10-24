Tarlada çalışan çiftin üzerine yıldırım düştü: 2 yaralı

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Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde tarlada çalışan çift, yıldırım düşmesi sonucu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Çelikhan ilçesi İncirli köyünde tarlada çalışan Mehmet Ali Koç ile eşi Hanım Koç’un, bulunduğu alana yıldırım düştü. Yaşanan olayda yaralanan çift, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Çelikhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Koç çiftinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

ADIYAMAN 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:16

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