Otomobil takla attı: 1 yaralı

Bugün ne oldu?

O da modaya uydu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin kaldırıma çarparak takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Abdullah Coşkun idaresindeki 27 JB 612 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı Eğriçayı Köprüsü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak takla attı. Ters dönen otomobilde yolcu olarak bulunan Fatma Coşkun yaralandı. Yaralı kadın, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla alakalı soruşturma sürüyor.

ADIYAMAN 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:16

GÜNEŞ 06:36

ÖĞLE 12:16

İKİNDİ 15:17

AKŞAM 17:46

YATSI 19:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.