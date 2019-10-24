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Adıyaman YÖREX’te tanıtıyor

İHA

Antalya'da gerçekleştirilen 'Yöresel Ürünler Fuarı'na katılarak Adıyaman'ın lezzetlerini, tarihini ve kültürünü tanıtan Adıyaman Belediyesi'nin standı yoğun ilgi görüyor.

Adıyaman YÖREX’te tanıtıyor

Antalya’da gerçekleştirilen ‘Yöresel Ürünler Fuarı’na katılarak Adıyaman’ın lezzetlerini, tarihini ve kültürünü tanıtan Adıyaman Belediyesi’nin standı yoğun ilgi görüyor.
Adıyaman’ın yurtiçinde ve yurt dışında en iyi şekilde tanıtılması için yoğun gayret gösteren Adıyaman Belediyesi, turizmin başkenti olarak bilinen Antalya’da bu yıl 10.’su düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX)’na katılarak, Adıyaman’ın eşsiz lezzetlerini, kültürünü ve tarihini tanıtmaya devam ediyor.
‘Sizin oraların nesi meşhur’ sloganıyla 2327 Ekim tarihlerinde açık kalacak YÖREX’te, 7 bölgeden 81 il, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 18 kalkınma ajansı, 150 civarında oda ve borsa ile toplam 647 civarında katılımcı firma, yöresel ürünlerini ziyaretçilerin beğenisine sunmaya başladı.
Antalya Ticaret Borsası (ATB) öncülüğünde TOBB’un desteğiyle düzenlenen fuarda, Adıyaman standına yoğun ilgi gösteren misafirler, badem, çiğ köfte, üzüm ve kahve başta olmak üzere yöresel ürünün tadına bakıp, kültürü ve tarihi hakkında görevlilerden bilgi aldı.
Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Hakan Özöncel’in ev sahipliğini yaptığı standı ziyaret eden TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Sabah Gazetesi Yazarı Yavuz Donat’a yöresel tatlar ikram edildi.

ADIYAMAN

24 Ekim 2019 Perşembe

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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