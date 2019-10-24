ATSO’da E-Ticaret eğitimi düzenlendi

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası ve Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri işbirliği ile ETicaret, Eİhracat ve Dijital Dönüşüm eğitim seminerleri gerçekleştirildi.

ATSO Çok Amaçlı Konferans Salonunda düzenlenen eğitime ATSO Başkanı Mustafa Uslu, Başkan Yardımcıları A.Metin Günay, Emin Güleş, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, iş adamları ve Adıyaman Üniversitesi öğrencileri katıldı.

Eğitim, TOBB ETicaret Sektör Meclisi Başkan Yardımcısı Merter Özdemir, ETicaret Merkezi Genel Müdürü Mehmet Erdemi, 3GEN Teknoloji CEO’su Engin Özgen, 4arc CEO’su Murat Çelik, 4arc CMO’su Yetkin Şekeroğlu ve Eres Medya CEO’su Yılmaz Eres tarafından 2 günlük bir program çerçevesinde verildi.

Seminerin açılış konuşmasını yapan ATSO Başkanı Mustafa Uslu, Pazar konusunda sıkıntı yaşadıklarını belirterek GAİB’in Adıyaman’da açacağı şubenin sağlıklı ihracat verileri alınması için önemli olduğunu belirterek GAİB Başkanı Ahmet Fikret Kileci’ye teşekkür etti.

Seminerde konuşan Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, verilen eğitimlerin dijital dönüşüme öncülük etmek, ülkenin küresel arenada rekabet edebilmesini sağlamak ve dijitalleşen işletmelerin online dünyada sınırlarını aşarak dünyanın dört bir yanına satış yapabilmelerine olanak sağlaması açısından önemine değindi.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, “Dijitalleşmeye dair bu tarz eğitimleri düzenlemek artık kaçınılmaz hale geldi. Zira önünde büyük ihracat hedefleri olan bir ülkenin ihracatçılarının da bu hedefe giden yolda araçlarını değiştirmesi ve büyümelerini katlayarak artırmaları gerekiyor. Bugün dünya pazarına dahil olup bu pazarda büyümek geleneksel yöntemlerle mümkün değil. Bir yere kadar gidiyorsunuz fakat sonra adım atamıyorsunuz çünkü dijital anlamda kendini geliştirmiş ve dönüştürmüş firmalar sizin ulaşmak istediğiniz alanlara çoktan ulaşmış oluyorlar. Dolayısıyla Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri olarak sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içerisinde bölgenin muhtelif illerinde eğitimler düzenleyerek ihracatçı firmaları dijital dönüşüm çağının temel prensiplerinden haberdar etmeyi ve geleneksel çalışma biçimlerini artık elektronik ortama taşımalarını sağlamayı amaçlıyoruz” dedi.

Eğitimde TOBB ETicaret Temsilcisi Başkan Yrd. Merter Özdemir, Türkiye ve dünyada kullanılan eticaret platformları ve tanımlar ile dijital iş yapış biçimleri ve eticaret ekosistemini işleyerek eğitime giriş yaptı. Ardından söz alan Eres Medya CEO’su Yılmaz Eres eticarette pazarlama ve dijital reklam yönetimi konusunu anlattı.

Seminerde Eticaret Merkez Genel Müdürü Mehmet Erdemi eticaret ödeme yöntemleri, kargo ve lojistik entegrasyonları eticaret vergi mevzuatı, mali işler yönetimi, eticaret hukuku eticaret personel ihtiyacı ve insan kaynakları yönetimi crm ve müşteri ilişkileri yönetimi ürün fotoğrafları ve web için görsel optimizasyon konularını işledi.

Son olarak da 3Gen Teknoloji CEO’su Engin Özgen, dijital dönüşüm, euygulamalar ve bulut sistemleri, kategori ve ürünlere göre ulusal ve uluslararası satış platformları seçimi eihracat ve eticaret için dijital ürün bilgisi oluşturmaentegrasyonlar, ulusal ve uluslararası pazaryerleri eihracat saha operasyonu, depo ve iptal/iade yönetimi konularında bilgilendirerek katılımcıların sorularını yanıtladı.

ADIYAMAN 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:16

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