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2019 Yılı 4. il istihdam toplantısı yapıldı

İHA

İl düzeyinde istihdamın geliştirilmesi ve işsizliğin önlenmesine ilişkin faaliyetler ile aktif iş gücü programlarının belirlenmesi ve ildeki istihdam etkinliklerini değerlendirmek amacıyla 3 ayda bir toplanan İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı yapıldı.

2019 Yılı 4. il istihdam toplantısı yapıldı

İl düzeyinde istihdamın geliştirilmesi ve işsizliğin önlenmesine ilişkin faaliyetler ile aktif iş gücü programlarının belirlenmesi ve ildeki istihdam etkinliklerini değerlendirmek amacıyla 3 ayda bir toplanan İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı yapıldı.
Vali Aykut Pekmez Başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İşkur Müdürü Mehmet Emin Yücekaya, Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, Sanayi ve Teknoloji Müdürü Hacı Daştan, Ticaret Müdürü Ömer Uslu, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ziya Duranay ve STK temsilcileri katıldı. İşkur Müdürü Mehmet Emin Yücekaya’nın toplantının gündem maddelerini okumasının ardından toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Aykut Pekmez, “Engelli ve eski hükümlülerin kendi işini kurmaları, engellinin iş bulmasını sağlayacak destek teknolojileri ile engellinin işe yerleştirilmesi, işe ve iş yerine uyumunun sağlanması kapsamında Engelli bireyler tarafından sunulan Engelli kendi işini kurmaya yönelik proje uygun görülmüş olup, engelli bireye kendi işini kurması için gerekli olan mali destek veriliyor” dedi.
İşgücünün istihdam edilebilirliğini arttırmaya yönelik işgücü yetiştirme ve mesleki eğitim programları kapsamında 2019 Yılı OcakEylül döneminde 190 adet kursun açıldığını söyley Vali Aykut Pekmez, “Bu kurslara bin 303’ü erkek, 2 bin 833’ü kadın olmak üzere 4 bin 136 kişi katılmıştır. Aynı dönemde 584 adet İşbaşı Eğitim Programı düzenlenmiş, bu programlardan bin 783’ü erkek ve bin 753’ü kadın, olmak üzere toplam 3 bin 536 kişi faydalandırılmıştır. Toplum yararına programlar kapsamında OcakEylül döneminde toplam 41 adet program açılmış bu programlarda bin 87’si erkek ve bin 873’ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 960 kişi istihdam edilmiştir. 2019 Yılı OcakEylül döneminde kurs, işbaşı eğitim ve toplum yararına program kapsamında toplam 815 program açılmış, bu programlardan 4 bin 173’ü erkek ve 6 bin 459’u kadın olmak üzere toplam 10 bin 632 kişi faydalandırılmıştır. 2019 yılı OcakEylül döneminde aktif işgücü programı faaliyetleri ve toplum yararına programlar kapsamında yapılan ödeme, 84 Milyon 817 Bin TL olup, İşsizlik sigortası kapsamında yapılan 18 Milyon 861 Bin TL ödeme ile birlikte, İşsiz vatandaşlarımıza toplam 103 Milyon 678 Bin TL ödeme yapılmıştır. İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu kararları doğrultusunda yıl içerisinde iş gücü ihtiyacının giderilmesine ve istihdamın arttırılmasına yönelik mesleki eğitim faaliyetlerine devam edilecektir” diye konuştu.
Vali Aykut Pekmez başkanlığında gerçekleşen il istihdam ve mesleki eğitim kurulu toplantısı, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin alınması ile sona erdi.

ADIYAMAN

24 Ekim 2019 Perşembe

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