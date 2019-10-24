Traktör römorkunda esrar ele geçirildi

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Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda traktör römorkuna gizlenmiş 575 gram esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde ikamet eden M.T., isimli şahsın evine uyuşturucu operasyonu yapıldı. Gerçekleştirilen operasyona narkotik köpeği ZETA’da katıldı. Ev içerisinde yapılan aramalarda birşeyler karşılaşılmazken ikamet bahçesinde duran traktörün römorkuna gizlenmiş 14 adet kilitli poşet içerisinde toplam 575 gram esrar maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucuya el konulurken ikamet sahibi M.T., gözaltına alındı.

Konuyla alakalı soruşturma sürüyor.

ADIYAMAN 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:16

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