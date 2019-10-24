Başkan Kılınç, vatandaşlarla bir araya geldi

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, makamında ağırladığı vatandaşları tek tek dinleyerek sorunlarının çözümü için gerekli talimatları veriyor.

Adıyaman’ın herkesin ortak paydası ve sevdası olduğunu söyleyen Başkan Kılınç, bu şehre güçlü kardeşlik bağlarıyla, gönül gönüle hizmet sözü olduklarını belirtti.

Başkan Kılınç, “Şehrimizi geleceğe hazırlarken attığımız her adımı gönül birlikteliğiyle atıyor, prensip olarak da vatandaşlarımızla birlikte hareket ediyoruz. Ziyaretimize gelen kıymetli vatandaşlarımızın sorunlarını dinleyip, çözüm odaklı talimatlar veriyoruz. Çünkü bu şehir hepimizin ortak sevdası ve ortak paydasıdır. Bu şehre güçlü kardeşlik bağlarıyla, gönül gönüle hizmet sözümüz var” diye konuştu.

Başkan Kılınç’la bir araya gelerek sorunlarını iletebilen vatandaşlar ise halk odaklı belediyecilik anlayışından dolayı Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’a teşekkür etti.

ADIYAMAN 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:16

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