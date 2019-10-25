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Adıyaman'da kayıp şahıs ölü bulundu

İHA

Adıyaman'da 1 gün önce kaybolan ve her yerde aranan şahsın cesedi bulundu.

Adıyaman'da kayıp şahıs ölü bulundu

Adıyaman’da 1 gün önce kaybolan ve her yerde aranan şahsın cesedi bulundu.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Aydınoluk (Terman) köyünde ikamet eden 71 yaşındaki Aziz Yılmaz, önceki gün kayboldu. Yakınları ve köylüler tarafından Aziz Yılmaz’a ulaşılamayınca durum jandarma ekiplerine bildirildi. Kayıp olarak aranan yaşlı adamın cansız bedeni yakınları tarafından köyün yakınlarında bulundu. Kalp krizi geçirerek öldüğü tahmin edilen Aziz Yılmaz’ın yakınları durumu jandarma ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Jandarma ekiplerinin olay yeri ve çevresinde aldığı güvenlik önlemlerinin ardından olay yerine gelen cumhuriyet savcısı incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından Aziz Yılmaz’ın cesedi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Konuyla ilgiliı soruşturma sürüyor.

ADIYAMAN

25 Ekim 2019 Cuma

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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