Kozalak toplamaya gitti, ölü bulundu

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ADIYAMAN´da kozalak toplamak için evden çıkan Aziz Yılmaz'ın(71), köy yakınlarındaki boş arazide cansız bedeni bulundu.

Merkeze bağlı Terman köyünde yaşayan Aziz Yılmaz, dün akşam üzeri kışın yakmak için çam kozalak toplamaya gitti. Ancak gece yarısına kadar eve dönmedi. Bunun üzerine meraklanan yakınları, Yılmaz'ı aramaya çıktı. Aziz Yılmaz, köye 10 kilometre mesafedeki boş arazide hareketsiz yatarken bulundu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Yılmaz'ın öldüğünü belirledi. Jandarmanın yaptığı incelemenin ardından Yılmaz´ın cansız bedeni otopsi için Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma soruşturma başlattı.



ADIYAMAN 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:17

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