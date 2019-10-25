Kapanla durdurulan otomobilden kaçak içki çıktı

Bugün ne oldu?

O da modaya uydu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADIYAMAN'da, sürücüsü jandarmanın 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve yere serilen kapanla durdurulan otomobilde yapılan aramada 45 kutu kaçak içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağı ekipler, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinden Adıyaman'a kaçak içki getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Merkeze bağlı Kuyulu köyü yakınlarında kontrol noktası oluşturan ekipler, kaçak içki taşıdığı belirlenen V.İ. yönetimindeki 33 V 4472 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ekiplerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan şüphelilerin kullandığı otomobil başka bir noktada jandarmanın yere serdiği kapanla durduruldu. Otomobilde yapılan aramada 45 kutu kaçak içki ele geçirildi. İçkilere el koyan ekipler otomobil sürücüsü V.İ. ile yanındaki M.Ö.'yü gözaltına aldı. Olayla ilgili soruştuma sürüyor.

ADIYAMAN 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:17

GÜNEŞ 06:37

ÖĞLE 12:16

İKİNDİ 15:16

AKŞAM 17:45

YATSI 19:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.