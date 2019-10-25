Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sosyal medya üzerinden terör propagandası yapan 5 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ‘Barış Pınarı Harekatıyla’ alakalı olarak sosyal medya üzerinden PKK/ KCK/PYD/ YPG terör örgütlerinin propagandasını yapan H.K, B.K, A.D, H.K. ve M.K., isimli 5 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.
Konuyla alakalı soruşturma sürüyor.
ADIYAMAN
25 Ekim 2019 Cuma
- İMSAK 05:17
- GÜNEŞ 06:37
- ÖĞLE 12:16
- İKİNDİ 15:16
- AKŞAM 17:45
- YATSI 19:01