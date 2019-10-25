Adıyaman'da Amatör Spor Kulübü Başkanı tefecilikten tutuklandı

Her 5 kişiden biri bunu yapıyor

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan tefecilik operasyonunda yakalanarak mahkemeye çıkarılan bir amatör spor kulüp başkanı tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tefecilere yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Adıyaman’da faaliyet gösteren bir amatör spor kulüp başkanı S.İ’nin ev ve iş yerine operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda kulüp başkanı S.İ., gözaltına alındı. Gözaltına alınan S.İ., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan S.İ., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla alakalı soruşturma sürüyor.

ADIYAMAN 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:17

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