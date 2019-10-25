Motosiklete el koymak isteyen polislere saldırdılar

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ADIYAMAN'da, hurdaya ayrılmış motosiklete el koymak isteyen polislere saldıran 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde Sıratut Mahallesi'nde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri tarafından yapılan uygulamada durdurulan bir motosikletin sorgulamasında hurdaya ayrılarak, trafikten men edildiği ortaya çıktı. Bunun üzerine motosiklete el koymak isteyen polisler ile isimleri öğrenilemeyen sürücü ve arkadaşı arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheliler, polise saldırdı. Bölgeye takviye polis ekipleri sevk edildi. Etkisiz hale getirilerek, gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü. Motosiklet ise çekiciye konularak, otoparka çekildi.

ADIYAMAN 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:17

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