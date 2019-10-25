Adıyaman'da sokak hayvanları için örnek proje "Yemekler çöp olmasın, patilere yem olsun" projesi başladı

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Adıyaman Nene Hatun Anaokulu ile Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü 4. Sınıf öğrencileri tarafından ,‘Yemekler çöp olmasın, patilere yem olsun’ projesi başlatıldı.

Başlatılan proje kapsamında, üniversite öğrencileriyle Nene Hatun Anaokulu idarecileri ile öğretmenler kent merkezindeki cadde ve sokaklarda vatandaşlara projeyi anlatarak, yemeklerin çöpe atılmamasını sokaklarda bulunan hayvanlara verilmesini istediler. Başlatılan projenin oldukça anlamlı olduğunu belirten vatandaşlar projeyi hayata geçiren üniversite öğrencisi Duygu Yıldız, Sevilay Apaki, Sibel Varli, Büşra Güler, Yılmaz Topçu ve Nene Hatun Anaokuluna teşekkür etti.

ADIYAMAN 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:17

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