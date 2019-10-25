Kahta ilçesine yeni yollar yapılıyor

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde 3 mahallenin canlanması ve mahalle sakinlerinin ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla yeni yollar yapılıyor.

Kahta ilçesinde ilk etapta Yavuz Selim, Girne ve Turgut Özal Mahalleri bir birine bağlanıyor. Yıllardır İmar yolu olmasına rağmen şehrin ana arterlerinden olan Kurtuluş Caddesinin kesik olan kısımları da tamamlanarak trafiğe açıldı. Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, yapılan çalışmalar kapsamında Girne Mahallesinde açılan yeni cadde ile hem mahallelinin nefes alacağını hem de trafik sorununun yaşanmayacağını söyledi.

Başkan Turanlı, “Mahallelerimizin kentte olan ulaşım bütünlüğünü sağlamak için yatırımlarımız devam ediyor. Girne Mahallesi sakinlerinin isteği üzerine Girne Mahallesinde yeni yollar açıyoruz. Girne Mahallesinde yapılan yol çalışmalar ile hem mahalleli nefes alacak hem de trafik sorunu ortadan kalkacak. Aynı zamanda da 3 mahallemiz de canlanacak. Tabi yol çalışmalarımız devam edecek ama ilk etapta bu yol çalışmamız Yavuz Selim, Girne ve Turgut Özal mahallerini kesintisiz birbirine bağlıyor. Mahallerimize önemli bir artı değer katacak olan bu yol ile ilçenin trafik yükünü alacak, yakıt ve zaman tasarrufu sağlayacak hatta alternatif bir güzergah olacak. Girne Mahallesi Diyarbakır Yolu bağlantısını sağlayacak bu yolun Girne Mahallesi Kurtuluş Caddesindeki sorunlu parselleri için de mahalle sakinleri belediyemize hiç zorluk çıkartmadan yardımcı oldu.

Ben bu güzel davranışlarından dolayı mahalle sakinlerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Büyük bir anlayış gösterdiler. 20 metre genişliğinde olacak yolun açma çalışmasının tamamlanmasının ardından malzeme serimi yapılarak yolun oturmasını bekleyeceğiz. Sezon ile birlikte yağmurlama ve kanalizasyon çalışmalarından sonra asfalt kaplaması yapılacak” diye konuştu.

ADIYAMAN 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:17

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